Vampeta diz que Souza é um 'otário com sorte'

Souza e Vampeta são conhecidos por trocarem provocações na mídia, mas neste sábado o corintiano resolveu pegar mais pesado. Durante a entrevista coletiva concedida no Parque São Jorge, após o treino do Corinthians, o volante disse que o são-paulino é um "otário com sorte". "O Souza é um otário com sorte. Ele tem sorte porque é um jogador fraco que joga ao lado de grandes jogadores e em um grande time como o São Paulo. Mas ele também é um otário por vestir a camisa do São Paulo", provocou Vampeta. Vampeta justificou as criticas. "Ele disse que a gente iria cair, mas ganhamos deles. Toda vez que o Souza mexer com o Corinthians, vou tomar as dores", continuou o corintiano, que fez questão de reconhecer o título do rival neste Brasileirão. "Eles foram campeões com méritos." Torcida apóia o time até em treino Já está virando rotina. Em todo último treino antes de jogo decisivo, a torcida corintiana comparece em peso no Parque São Jorge. Neste sábado não foi diferente e cerca de 800 torcedores assistiram ao rachão e apoiaram os jogadores. Nada de criticas ao time ou aos dirigentes. O treino, que aparentemente não valia nada, valeu para que o técnico Nelsinho Baptista pudesse testar o volante Carlos Alberto, que havia sido poupado na sexta-feira por causa de dores na coxa esquerda. Se for confirmada a volta de Carlos Alberto, o Corinthians deverá entrar em campo neste domingo, para enfrentar o Atlético Paranaense, com a mesma formação que perdeu para o Flamengo na quarta-feira. O time que estará no Pacaembu será: Felipe, Fábio Ferreira, Zelão e Betão; Iran, Moradei, Carlos Alberto, Dentinho e Gustavo Nery; Lulinha e Finazzi.