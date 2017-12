Vampeta é capitão contra Austrália A seleção brasileira não contará com alguns de seus titulares para disputar o terceiro lugar da Copa das Confederações com a Austrália, em jogo que começa às 7 horas, na cidade de Ulsan, na Coréia do Sul. O zagueiro Lúcio, machucado, será substituído por Cláudio Caçapa. No ataque, sai Leandro e entra Magno Alves. A grande novidade, porém, é a volta do meia Vampeta à condição de titular e também como capitão da equipe. Ele entra na vaga de Leomar.