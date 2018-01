Vampeta e Corinthians perto de um acordo O volante Vampeta poderá renovar ainda hoje, por mais dois anos, o seu contrato com o Corinthians. Nesta sexta-feira à tarde, jogador e clube chegaram a um acordo com relação à dívida de R$ 510 mil, referentes aos direitos de imagem de Vampeta que estão atrasados há quatro meses. O diretor-técnico de futebol, Roberto Rivellino, negociou diretamente com o jogador, que aceitou receber a quantia em parcelas mensais. Agora, só falta as partes acertarem a renovação do contrato, que já está sendo discutido. Eis a nota oficial distribuida esta tarde pelo Corinthians: ?As questões relativas ao atual contrato do volante Vampeta estão resolvidas. Dessa forma, o jogador está prontamente reintegrado ao elenco corintiano e fica a inteira disposição da comissão técnica para a continuidade de seu trabalho. ?Esta primeira etapa foi concluída com êxito; resolvemos as questões que estavam em discussão e agora partiremos para a renovação do contrato do jogador. Como existe a intenção das duas partes na continuidade do trabalho, acredito que não teremos grandes problemas em chegar a um acerto, afirmou o diretor-técnico de futebol Roberto Rivellino."