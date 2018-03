Vampeta e Edilson estréiam com vitória O Vitória bateu o Fluminense neste domingo por 2 a 1, no Estádio Jóia da Princesa de Feira de Santana, pela segunda fase do Campeonato Baiano. A partida marcou as estréias do atacante Edílson e do volante Vampeta, as duas maiores contratações do time baiano para a temporada. Os dois tiveram atuação discreta, não "desequilibraram" a partida, mas ao contrário das previsões, atuaram os 90 minutos exibindo muita disposição. Vampeta teve menos trabalho atuando na defesa devido à fragilidade do ataque do Fluminense, mas Edílson tentou o tempo todo que teve fôlego o gol adversário, partindo para jogadas individuais quase sempre anuladas pela defesa adversária. Hamilton do Fluminense fez 1 a 0, aos 6 minutos do primeiro tempo. O Vitória empatou aos 13, com o meia Vinícius. No segundo tempo o zagueiro Nenê de cabeça fechou o placar para o Vitória, aos 34 do segundo tempo. Com o resultado o Vitória pode até perder pelo mesmo placar no segundo jogo no Estádio Barradão que elimina o Fluminense.