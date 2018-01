Vampeta é o novo reforço do Brasiliense O Brasiliense acertou nesta terça-feira a contratação do volante Vampeta, que foi pentacampeão com a seleção na Copa de 2002. Ele irá se juntar a Marcelinho Carioca e Oséas, os outros reforços famosos que o clube do Distrito Federal trouxe para a sua estréia na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aos 31 anos, Vampeta assinou contrato com o Brasiliense até o final do ano. Ex-jogador de Corinthians, Flamengo e Vitória, entre outros, ele estava jogando no Kuwait e voltou ao Brasil há uma semana. "Eu e o Brasiliense temos um projeto em comum, de sermos campeões", disse Vampeta, após a sua apresentação ao elenco nesta terça-feira. "Estou muito feliz, reencontrei amigos e estou pronto para estrear na equipe. Estou em boas condições físicas. Fiquei apenas uma semana sem jogar." O empresário Luiz Estevão, que é dono do time do Distrito Federal, afirmou que a contratação de Vampeta não será a última da temporada. "Há muitas especulações, mas só anuncio o nome depois que o jogador contratado chegar ao Brasiliense", garantiu o dirigente.