Vampeta é operado em São Paulo O volante Vampeta foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quarta-feira no Hospital São Luiz, em São Paulo, para a reconstrução dos ligamentos do joelho esquerdo, rompidos no dia 30 de março, durante a partida contra o Atlético Mineiro, na abertura do Campeonato Brasileiro. A operação, conduzida pelo ortopedista e traumatologista Moises Cohen, transcorreu sem problemas e teve duração aproximada de uma hora e meia, segundo informa a assessoria de imprensa do hospital. De acordo com o boletim médico divulgado no início da tarde, o jogador passa bem e deverá receber alta na próxima sexta-feira (11). O período de recuperação, segundo a previsão dos médicos, deve variar de seis a oito meses.