Vampeta está de volta ao Corinthians O desejo de participar da Copa do Mundo da Coréia e do Japão é o principal motivo de o volante Vampeta ser anunciado amanhã como o primeiro reforço do Corinthians para a temporada 2002. O negócio com o Flamengo foi considerado no Parque São Jorge um verdadeiro "achado". Pelo empréstimo de um ano, os corintianos não vão pagar nada ao clube carioca. Nem mesmo a ida do lateral Rogério foi concretizada e ele permanece à disposição do técnico Carlos Alberto Parreira. No Rio, especulou-se que o Flamengo receberia US$ 700 mil pelo empréstimo, valor que não seria abatido da dívida que o Rubro-negro tem com o Alvinegro, que totaliza US$ 2,25 milhões. O montante é referente a três parcelas de US$ 750 mil referentes à transação de Edílson. O que existe, sim, é um acerto para que o atleta receba US$ 300 mil de luvas. O pagamento será parcelado ao longo do período de vigência do contrato. "Só o Vampeta vai poder dizer se isso servirá como pagamento da dívida do Flamengo com ele", afirmou um dirigente do Parque São Jorge. O clube carioca deve quatro meses de salário, o que totaliza R$ 580 mil. Retorno - Vampeta volta ao Corinthians um ano e meio depois de deixar o clube num ato de solidariedade ao amigo Edílson. Na época, o meia foi hostilizado por torcedores que invadiram a área restrita aos jogadores para pressioná-los. Acuado, Edílson decidiu trocar o Parque São Jorge pela Gávea, seguido de Vampeta, negociado com os franceses do Paris Saint-Germain. "Todo mundo sabe que sou corintiano de coração. Por isso, vai ser um prazer retornar ao Parque", garantiu o volante. Mas, no fundo, ele pensa mesmo é na camisa amarela. Sem clima no Flamengo, onde chegou a amargar o banco de reservas, Vampeta não via mais perspectivas. Como seu principal objetivo para esse ano é disputar a Copa, a volta para sua ex-equipe tornou-se a melhor alternativa. Para os cariocas, fica a sensação de mais um passo para reduzir a inflacionada folha de pagamento (em 2000, chegou a R$ 1,5 milhão/mês). Quem mais vibrou com o desfecho da negociação foi Parreira. Ciente de que seu trabalho vai ser bastante questionado durante toda a temporada - a torcida deu a mostra no dia da sua apresentação -, o treinador contava com atletas experientes e de bom nível técnico para impor sua forma de trabalho.