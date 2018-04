Vampeta está voltando ao Corinthians Vampeta pode retornar nesta sexta-feira ao Parque São Jorge. O negócio, que estava ?melando?, sofreu uma reviravolta na tarde desta quinta-feira, após conversa entre os dirigentes do Corinthians, Dick Law, da Panamerican Sports Team, braço da Hicks Muse, e Reinaldo Pitta, empresário do jogador. Dick e Citadini, vice-presidente de Futebol do clube, consideravam elevado o salário do atleta, cerca de R$ 150 mil, e, por isso, a transação não estava evoluindo. Mas, como não tinha muita opção e não vinha recebendo no Flamengo, Vampeta aceitará considerável redução em seus vencimentos para jogar no Corinthians. A idéia do clube é enxugar ao máximo as despesas e não fazer grandes investimentos. ?Só a folha de pagamento já é maior do que a receita?, justificou Dick. Em troca, os cariocas devem receber Rogério. Por volta das 11 horas, Dick Law recebeu telefonema de Reinaldo Pitta, que vinha lutando para pôr Vampeta no clube. Em seguida, o representante da parceira do Corinthians foi ao Parque São Jorge para se encontrar com a cúpula do clube. O anúncio da volta do jogador poderá ser feito nesta sexta-feira, se nenhum imprevisto surgir. Em Serra Negra, onde o elenco faz a pré-temporada, o técnico Carlos Alberto Parreira disse estar contando com o reforço de Vampeta. A diretoria lhe deu boas notícias sobre a negociação. O treinador pediu, também, a contratação de um lateral-direito. Nesta sexta-feira, Parreira comandará o primeiro treino coletivo desde que assumiu o cargo. O atacante Luís Mário segue conversando com a diretoria para tentar chegar a um acordo e acertar novo contrato.