Vampeta faz exame para avaliar lesão O volante Vampeta vai fazer nesta segunda-feira à tarde uma ressonância magnética para avaliar a torção no joelho esquerdo, sofrida na derrota contra o Atlético-MG, por 3 a 0, na estréia do Campeonato Brasileiro 2003, no Pacaembu. O técnico Geninho, em entrevista à Rádio Jovem Pan, confirmou que o jogador está fora da partida contra o Fênix, na quarta-feira, pela Libertadores da América, e possivelmente diante do Figueirense, domingo, pela campeonato nacional. Além de Vampeta, o treinador tem mais dois jogadores machucados. Gil e Fabinho sentem dores musculares mas devem voltar aos treinos na tarde de terça-feira. Liedson também já está confirmado para as atividades de amanhã.