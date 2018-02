Vampeta fica 8 meses fora do futebol Vampeta não joga mais este ano. A lesão no joelho esquerdo é ainda mais grave do que suspeitavam os médicos no domingo, quando o volante se machucou no segundo tempo do jogo contra o Atlético-MG, no Pacaembu. O ligamento cruzado anterior foi comprometido, exatamente como aconteceu com Luizão, no final de 2001. A diferença é que no caso de Vampeta, as lesões nos outros ligamentos foram ainda mais consistentes. Por isso mesmo a recuperação de Vampeta deve ser mais demorada, em torno de oito meses, de acordo com o doutor Paulo Faria, médico do Corinthians - Luizão se recuperou em seis. A cirurgia é considerada de grande porte. Tão importante quanto o sucesso da cirurgia é a fisioterapia, longa e demorada. A cirurgia que corrige o ligamento cruzado anterior do joelho é uma das mais delicadas. Uma prótese retirada do tendão patelar com dois fraquementos ósseos e introduzida transversalmente no joelho lesionado, que passa a funcionar como substituta do ligamento cruzado anterior. Durante a sua passagem de 24 anos pelo Corinthians, o médico Joaquim Grava operou vários jogadores usando esse método. Obteve sucesso em todos os casos: Luizão, Marcos Senna, Márcio e Fernando Baiano, entre outros. Todos se recuperaram satisfatoriamente e estão jogando até hoje. O ex-médico corintiano goza da confiança de quase todos os atletas, inclusive o próprio Vampeta, que teria sugerido o nome de Grava para operá-lo. O grande entrave é que Grava bateu de frente com o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini e foi demitido do clube. Amigo particular de Grava, o médico Paulo Faria não soube dizer quem vai operar Vampeta. Para não falar diretamente sobre o colega, Faria generalizou. "Não se sabe quem vai operar o Vampeta, nem onde ou quando o atleta será operado. Antes da cirurgia, o Vampeta precisa ser preparado. O joelho ainda está muito inchado". A passagem de Vampeta pelo laboratório onde foi feita a ressonância magnética foi tão rápida quanto tumultuada. O jogador chegou com o joelho esquerdo protegido por um equipamento ortopédico, por volta das 15h30, e não quis saber de muita conversa. "Calma, gente, calma que esse exame não vai dar em nada". Uma hora e quinze depois, o jogador reapareceu. Já sabia que se tratava de um problema sério, com ruptura no ligamento cruzado anterior, mas não parecia abatido. Vampeta estave acompanhado por outro médico do Corinthians, o doutor Fábio Novi, que não quis se manifestar naquele momento, limitando-se apenas a dizer que era uma lesão grave. Vampeta reagiu com otimismo: "Os médicos me disseram que vou me recuperar em três meses, mas eu garanto que em um mês e meio estarei jogando futebol outra vez". O volante também não se disse frustrado por causa da grave lesão. "Frustrado por que? Só tive alegrias no futebol. Devo tudo o que tenho à bola. Esse tipo de coisa acontece na profissão. É a primeira vez que me machuco assim. Além disso, não estou parando de jogar. Só estou me recuperando". Quanto ao time, que vai disputar a Libertadores sem o seu jogador mais experiente, Vampeta procurou não supervalorizar a sua ausência. "O Corinthians não depende só de mim. Não vou fazer tanta falta assim. O nosso time é forte, tem jogadores vitoriosos e não sou eu que vou fazer a diferença". Com a lesão de Vampeta, o Corinthians deve procurar um reforço do mesmo nível para substituí-lo. O nome de Maldonado, ex-São Paulo, já foi ?ventilado? no Parque São Jorge. A questão é saber se o chileno já acertou com algum clube italiano e principalmente suas pretensões salariais. De sua parte, Geninho já disse que o time vai precisar de reposições. "Nem são reforços, são reposições. Perdemos o Lucas e não veio ninguém. Agora, é o Vampeta..." Para o lugar de Lucas, dois nomes são cogitados no Parque São Jorge: Alan Dellon, do Bahia, que também interessa ao Palmeiras; e Leandro, ex-São Paulo, com rápida e discreta passagem pelo Palmeiras.