Vampeta fica no Corinthians, diz advogado O advogado do volante Vampeta, Marcos Motta, garantiu nesta quarta-feira que o jogador não está pensando em deixar o Corinthians. Motta negocia com dirigentes do clube uma solução para o pagamento de direitos de imagem em atraso, mas antecipou que o jogador não pretende rescindir o contrato com o Corinthians. "Posso garantir que não passa pela cabeça do Vampeta rescindir seu contrato com o Corinthians. O jogador tem uma relação vitoriosa com o clube e sua torcida e vai se apresentar no Parque São Jorge nos próximos dias?, disse o advogado. Segundo ele, o meio-campista está em Salvador e não interrompeu o tratamento no joelho operado.