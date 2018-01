Vampeta mais longe do Corinthians A torcida do Corinthians tem motivos de sobra para ficar preocupada. No ano em que o time vai tentar o cobiçado e inédito título da Copa Libertadores da América, a diretoria não mostra a menor disposição para contratar reforços. Pior: o técnico Carlos Alberto Parreira já perdeu o zagueiro Scheidt, que voltou para o seu clube, o Celtic, da Escócia, e o atacante Guilherme, que retornou ao Atlético Mineiro, e nas próximas horas pode ficar sem Vampeta, que está sendo negociado com o Cruzeiro. Os direitos federativos de Vampeta pertencem ao Flamengo, que deve anunciar no máximo até segunda-feira a transferência do jogador para o clube mineiro, dirigido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Vampeta passa férias em Nazaré das Farinhas (BA) e não mostra preocupação quanto ao seu futuro. Neste sábado à tarde, saiu com um grupo de amigos para jogar futebol e mandou a sua família avisar que a transferência para o Cruzeiro está sendo tratada pelo seu procurador, Reinaldo Pitta que, junto com Alexandre Martins, também cuida da carreira de Ronaldo, o Fenômeno. A volta do elenco corintiano aos treinos está marcada para segunda-feira. Com o retorno dos jogadores aos treinos, o vice-presidente de futebol Antônio Citadini deverá agilizar as negociações em busca de reforços. O meia Marcinho, que pertence ao Paulista, avisou que quer continuar no clube. O São Caetano, por indicação do técnico Mário Sérgio, tem interesse pelo jogador. Reforço - Citadini também deverá definir a contratação do meia Beto, que disputou o Brasileiro pelo Fluminense. Jorge Machado, procurador do meia, deverá ter uma reunião com o dirigente para concretizar a negociação. Beto já avisou que quer atuar pelo Corinthians. No Rio, o jogador disse que torce para que a transferência se concretize.