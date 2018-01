Vampeta marca na vitória do PSG O volante Vampeta desencantou e marcou na vitória de 3 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Auxerre, na noite deste sábado, no Parque dos Príncipes, em Paris. O brasileiro fez o segundo dos três gols da equipe, aos 20 minutos do segundo tempo. Leroy abriu a contagem na etapa inicial e Edouard Cisse fechou o placar aos 30 da fase final. Com o resultado, o PSG foi para o 10º lugar do Campeonato Francês, com 39 pontos em 30 rodadas. Gols brasileiros decidiram a vitória do Lyon por 2 a 1 diante do Monaco. Ânderson marcou de pênalti aos 11 minutos do segundo tempo e Cláudio Caçapa fez o segundo em cima da hora. Nonda descontou para o Monaco, 12º colocado com 38 pontos. O Lyon tem 52 e ainda briga pelo título. O Nantes passou pelo Metz por 2 a 1, foi para 56 pontos e se isolou no primeiro lugar. O Lille empatou com o Bordeaux por 2 a 2, na noite de sexta-feira, ficou com 54 pontos e caiu para o segundo lugar. Outros resultados: Bastia 1 x 3 Lens, Rennes 2 x 0 Olympique Marselha, Sedan 2 x 2 Guingamp, Estrasburgo 1 x 0 Toulouse e Troyes 0 x 0 Saint-Étienne. A classificação tem 1) Nantes, 56 pontos; 2) Lille, 54; 3) Lyon, 52; 4) Bordeaux, 50; 5) Sedan, 48; 6) Rennes, 45; 7) Troyes, 43; 8) Guingamp, 42; 9) Auxerre, 40; 10) Paris Saint-Germain e Bastia, 39; 12) Monaco, 38; 13) Lens, 37; 14) Olympique Marselha, 33; 15) Metz, 31; 16) Toulouse, 28; 17) Estrasburgo, 26; 18) Saint-Étienne, 25.