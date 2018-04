Vampeta, mesmo na reserva, é braço direito de Nelsinho

Nelsinho tem um colaborador infiltrado no elenco. Aos 34 anos, se não é titular do time, Vampeta é quem traduz aos jogadores tudo o que o treinador fala. Com uma sabedoria tática surpreendente, o volante repete como um professor tudo que Nelsinho quer para o time ganhar do Vasco nesta quarta-feira. Veja também: Corinthians joga nesta quarta por fim do pesadelo da Série B "Vamos ser muito ofensivos, mas não podemos ter afobação nem entrar na aflição da torcida. É para tocar a bola, o pessoal da frente trocar de posição, se movimentar e ter confiança na hora de fazer o gol. Esse jogo é nosso porque para o Vasco tanto faz. Eu falo para os meninos: vamos atacar mas com cabeça erguida, olhos abertos", diz, para ganhar elogios do treinador: "O Vampeta tem sido sensacional com o elenco. Não tem jogado por opção tática minha, mas tem uma importância enorme nesse momento que as pessoas não percebem", elogia Nelsinho. "Eu já começo a ajudar não fazendo escândalo por estar na reserva. Deixei a minha vaidade de lado para ajudar o time. Eu sei muito bem porque não estou jogando. Sou um jogador refinado, de toque de bola. A hora do Corinthians é de sobreviver e não de jogar bem, de jogar bonito. Não sou de correr atrás de meia durante o jogo todo. Sou de é fazer meia correr atrás de mim", diz Vampeta, sem a menor modéstia. O volante concorda com a tática de Nelsinho para esta quarta-feira. "Ele quer ganhar a partida pressionando, tirando o máximo que o Pacaembu tem para dar que é o grito, o empurrão da nossa torcida. Está mais do que certo. Se ele tivesse chegado antes ao Corinthians a gente não estava nesse sufoco. E eu não teria de estar na reserva. Mas 2008 está aí."