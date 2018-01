Vampeta não aparece no Corinthians Havia a expectativa de que Vampeta finalmente aparecesse no Corinthians nesta terça-feira, depois da reunião entre seu advogado e a diretoria do clube na segunda. Mas ele não esteve no Parque São Jorge, como já acontece há 3 semanas. O volante, que se recupera de uma cirurgia no joelho, espera o pagamento de uma dívida para se reapresentar. Para superar o problema, o Corinthians ofereceu prolongar por 2 anos o contrato de Vampeta, que vence em dezembro. Assim, o pagamento da dívida do clube com ele, que já chega a R$ 510 mil, seria parcelado. Segundo o advogado do jogador, Marcos Motta, a proposta é boa, mas quem decidirá é o próprio Vampeta. Mas até agora, nenhuma palavra do pentacampeão.