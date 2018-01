Vampeta opera joelho nesta quarta Dez dias depois de romper o ligamento cruzado do joelho esquerdo, com forte comprometimento também do ligamento colateral tibial, Vampeta vai enfrentar a sua primeira cirurgia como jogador de futebol. A operação está marcada para às 7 h, nesta quarta-feira, no hospital São Luís, no Itaim. O cirurgião é um dos maiores especialistas em joelho no País: Moisés Cohen, 49 anos, livre docente da Escola Paulista de Medicina - o mesmo médico que já reabilitou tantos jogadores para o futebol, entre eles Raí, que sofreu o mesmo problema que o de Vampeta, há quatro anos. Como Raí, Vampeta deve se recuperar em seis meses mas só terá condições de voltar a jogar futebol depois do oitavo mês. Os dois meses seguintes à cirurgia serão uma espécie de reaprendizado. É o período em que o atleta precisa para recuperar a forma física e readiqüirir o mesmo nível de performance que ele tinha quando sofreu a lesão. Na segunda-feira, Vampeta submeteu-se ao programa de avaliação operatória no Instituto Cohen, onde o jogador conheceu toda a programação que será feita na cirurgia. Foi apresentado ao médico anestesista Renato Mariano, à equipe de fisioterapia e ainda recebeu do doutor Cohen explicações detalhadas de tudo o que será feito no seu joelho lesionado. De início, Moisés Cohen já disse a Vampeta que não existe a menor chance de ele voltar a jogar futebol antes de oito meses. O volante chegou ao consultório animado com a hipótese de repetir a façanha de Luizão, que também sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e voltou em cinco meses e meio. Mas o doutor Cohen explicou que o caso de Vampeta é muito mais grave. Além do ligamento cruzado, houve um sério comprometimento também no ligamento colateral tibial. O cronograma de reabilitação vai depender de como estiver esse ligamento. Dependendo da gravidade - que só poderá ser constatado depois de aberto o joelho - o ritmo da recuperação pode ser maior ou menor. "Se o problema fosse só no cruzado era só enxertar e pronto. O problema é que eu não sei exatamente qual é a gravidade do colateral. Mas sei o suficiente que ele descolou do fêmur". Se o problema de Vampeta fosse só no ligamento cruzado anterior, o jogador ficaria apenas uma semana sem poder apoiar a perna esquerda no chão. Como a lesão no colateral também é grave, é certo que o jogador ficará por três semanas de muleta. Um detalhe que pode ajudar na recuperação de Vampeta é a forma como o jogador está enfrentando a lesão, com um surpreendente bom humor. "Não parece, mas esse espírito leve do Vampeta acaba ajudando bastante", afirma o cirurgião. De outra parte, o próprio Vampeta sabe que seu futuro vai depender de como ele se aplicar na fisioterapia. Aos 29 minutos, essa foi a primeira vez que ele se machua com gravidade. Seu compromisso com a recuperação é tamanho que nem para a Bahia ele quer voltar tão cedo. "Vou ficar aqui mesmo, me cuidando. Sou muito novo para encerrar a carreira".