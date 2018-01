Vampeta pode dizer não ao Corinthians Vampeta vem de Nazaré das Farinhas hoje para dizer ?não? ao Corinthians. O jogador quer continuar no Parque São Jorge, mas não aceita redução salarial tão drástica, como sugere o clube. Às vésperas de completar 30 anos, ele admite até abandonar a carreira se a negociação emperrar. Na primeira reunião, segunda-feira passada, sem a presença do jogador ? representado por seu advogado, Marcos Mota ?, não houve acordo. O Corinthians propôs contrato de dois anos, pagando R$ 80 mil em carteira ? sem direito de imagem. O volante enviou a contraproposta: aceita receber pela CLT, mas quer os mesmos R$ 120 mil que ganha atualmente. Leia mais no Jornal da Tarde