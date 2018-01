Vampeta pode ir para time do exterior A situação do volante Vampeta no Flamengo continua sem solução. O empresário do jogador, Reinaldo Pitta, esteve na Gávea nesta quarta-feira para tentar acertar uma possível transferência para algum clube estrangeiro. O "troca-troca" com o Cruzeiro, envolvendo os passes do meia Jorge Vágner e do atacante Marcelo Ramos, foi cancelado, porque o pentacampeão não quer jogar em Minas Gerais. Como Vampeta também não deseja atuar pelo Flamengo, com quem ainda tem contrato de 18 meses, a tendência é a de que ele seja negociado com algum time europeu. Com isso, o clube carioca receberá uma determinada quantia, já que tem direito a 45% do passe do atleta. Enquanto isso, o técnico Evaristo de Macedo comandou o primeiro coletivo da equipe em Resende, local da pré-temporada. Ele ainda aguarda a contratação de pelo menos um atacante. A negociação com Romário continua em andamento - o Flamengo busca um patrocinador para pagar os salários dele.