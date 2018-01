Vampeta pode voltar ao Flamengo A indefinição quanto a um acordo de Vampeta com o Corinthians pode levar o jogador de volta ao Flamengo, que detém os direitos federativos do atleta. Nesta quarta-feira, o presidente do Rubro-Negro, Hélio Ferraz, disse à Agência Estado que Vampeta seria bem recebido na Gávea e que os incidentes do ano passado já estavam superados. ?Não há o menor problema em tê-lo de volta?, afirmou. Em 2001, Vampeta afirmou que passou uma temporada no Flamengo ?fingindo? que jogava enquanto a diretoria ?fingia que pagava?. A declaração causou mal-estar no clube e o meia sofreu críticas contundentes de torcedores e conselheiros do Flamengo.