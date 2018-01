Vampeta: "Que venha o Palmeiras" O zagueiro Fábio Luciano, autor do segundo gol do Corinthians, que confirmou a classificação da equipe para a fase semifinal do Campeonato Paulista, saiu de campo comemorando o seu feito. Foi o seu nono gol com a camisa do clube. O segundo que marcou este ano. O primeiro foi contra o Fênix, pela Copa Libertadores da América. ?De vez em quando faço meus golzinhos. O Barbarense mostrou que tem um bom time. Não foi por acaso que ficou na frente do Palmeiras em seu grupo na competição." O resultado e a conquista da vaga para as semifinais foram um alívio para o lateral-direito Rogério. No final do primeiro tempo, ele reclamou muito da falta de atenção da defesa no lance que resultou no gol de Gilson Batata. ?Houve desatenção. O pior é que estávamos avisados para aquela jogada do Barbarense. Sabíamos que o forte do Barbarense são as jogadas de bola parada." Liedson, autor do primeiro gol corintiano, garantiu que não fez falta no goleiro Cristiano no gol invalidado pelo árbitro Cléber Welington Abade no segundo tempo. ?Não fiz falta nenhuma. Foi um gol legal." Para o técnico Geninho, o Corinthians fez um ?jogo seguro". ?Criamos pelo menos mais umas duas ou três chances para vencer por uma contagem maior. O Barbarense saiu para o jogo no segundo tempo e o Corinthians soube administrar bem o resultado." O treinador disse que espera a volta de Gil, que se recupera de um estiramento muscular, para que o time ?fique mais equilibrado". ?Com a volta de Gil, vamos voltar a ter jogadas pelo lado esquerdo. Como o lado direito agora tem mostrado eficiência, teremos uma equipe equilibrada", afirmou. ?Que venha o Palmeiras. Nada melhor do que uma semifinal entre duas grandes equipes", disse o volante Vampeta, assim que soube que o adversário do Corinthians na semifinal será o time do Parque Antártica. Geninho não quis fazer comentários sobre a semifinal. ?Nesta quinta-feira eu falo sobre o Palmeiras. Teremos muito tempo para falar sobre isso", disse o treinador. Antônio Roque Citadini, vice-presidente do clube, continua negando, mas o volante Fabinho deve reforçar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Por indicação do técnico Vanderlei Luxemburgo - que trouxe o volante do São Caetano para o Corinthians - o jogador não esconde que está descontente no Parque São Jorge. Ele reclama o pagamento da metade dos 15% de seus direitos federativos. Como a Hicks Muse - ex-parceira comercial do clube - deve dinheiro para o Cruzeiro, Fabinho iria para a Toca da Raposa para quitar a dívida.