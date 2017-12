Vampeta reaparece e treina no Corinthians O volante Vampeta foi a principal novidade do treino do Corinthians na manhã desta quarta-feira, na Vila Olímpica do Parque Ecológico do Tietê. O jogador, que na véspera havia faltado aos treinamentos pela segunda vez em uma semana, treinou normalmente e, pelo menos por enquanto, não foi punido pela diretoria. O jogador teve apenas de pagar multa para a caixinha dos jogadores. Outro que voltou aos treinos nesta quarta foi o meia Robert. O Corinthians enfrenta o Grêmio no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão 2003, e os jogadores prometem que não vão facilitar. O time gaúcho está no 22º lugar da tabela e se vencer permanece na Primeira Divisão. O Corinthians não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, mas mesmo assim, os atletas garantem que levarão a partida a sério. ?Não temos culpa do Grêmio estar nesta situação, nós temos a obrigação de jogar pra ganhar?, declarou o volante Fabinho. ?Temos que pensar em vencer e se com este resultado o Grêmio cair (para a segunda divisão), problema deles?, complementou o goleiro Doni.