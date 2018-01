Vampeta reaparece no Corinthians Depois de duas semanas de ausência, o volante Vampeta reapareceu nesta terça-feira no Parque São Jorge. Inconformado com o atraso no pagamento de seus direitos de imagem, o jogador interrompeu as sessões de fisioterapia a que estava sendo submetido depois de uma cirurgia no joelho esquerdo, e se refugiou em Nazaré das Farinhas, na Bahia, onde nasceu. O jogador retomou hoje o tratamento, mas isso não significa que acertou sua volta ao clube. Ele deverá se reunir à tarde com a diretoria em mais uma tentativa de resolver o impasse em que se transformou o pagamento dos atrasados - que chegariam a R$ 510 mil. O Corinthians propõe a renovação do contrato de Vampeta por mais dois anos e pagaria os atrasados em 24 meses. Propõe, no entanto, uma redução no salário do jogador, que passaria a receber R$ 80 mil mensais, contra os R$ 120 mil atuais. Vampeta não concorda com isso. Na reunião de hoje a diretoria vai tentar convencer o jogador. REFORÇO - O lateral-direito Rogério deverá ser a principal novidade do time do Corinthians na partida de domingo, contra o Vitória, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. ?Ele teve alta e já está entregue ao departamento físico?, informou o médico Paulo Faria. O jogador treinou no gramado do P. São Jorge e tem grandes chances de ser escalado, depois de cerca de 40 dias afastado. Outro que deve enfrentar o Vitória é o meia André Luiz, que se recuperou de lesão muscular.