Vampeta reaparece no PSG Esperado pelo Paris Saint Germain desde 24 de junho para o início da pré-temporada, o volante Vampeta só voltou hoje a Paris, e ainda assim não apareceu para treinar no Camp de Loges. Desde que deixou o clube para disputar a Copa das Confederações pela seleção brasileira no Japão, Vampeta não deu notícias aos dirigentes franceses. Ele se ausentou da pré-temporada do PSG, na Espanha, na última semana de junho, e não deu explicações sobre os motivos de sua ausência. Vampeta tem um contrato de 3 anos e meio com o PSG. Durante sua estadia no Brasil, foi noticiado que o volante estaria acertando a sua volta ao Corinthians, mas até agora não foi divulgado um acordo oficial entre o clube e o atleta.