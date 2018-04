Vampeta reestréia contra o Santos Mesmo sem estar com seu condicionamento físico totalmente recuperado, o volante Vampeta vai ser escalado na equipe titular do Corinthians que, nesta quarta-feira, enfrenta o Santos, às 21h40, na Vila Belmiro. A reestréia do jogador, após um ano e meio, foi confirmada nesta segunda-feira no coletivo contra o União Mogi, de Mogi das Cruzes, no Parque São Jorge. Na vitória por 7 a 1, Vampeta marcou um gol, coincidentemente o mais bonito. Ele dominou a bola no meio, avançou até a área e tocou na saída do goleiro. "Foi bonito, mas seria melhor se fosse na Vila", disse o atleta. A presença do volante foi comemorada pelos demais jogadores. O meia Ricardinho, depois de viver um conflito pessoal com Marcelinho, ficou feliz ao saber que vai jogar ao lado do novo companheiro. "É sempre bom saber que vamos ter ao nosso lado um jogador de qualidade", disse. "E com o passar do tempo, ele (Vampeta) se soltará mais, como ficou evidente durante o treinamento desta segunda-feira." Já o técnico Carlos Alberto Parreira se mostrou satisfeito em poder contar com o volante. Para ele, mais do que o potencial técnico, Vampeta vai colaborar com sua experiência. "Ele foi apresentado fora de forma. Mas sua evolução nos últimos dias foi muito grande", afirmou. O atleta perdeu quatro quilos nos 15 dias de treino no clube. A felicidade do treinador é justificada também por outras razões. No clássico diante dos santistas, o time não poderá contar com três jogadores fundamentais: o goleiro Dida, o lateral-esquerdo Kléber e o atacante Luizão. Entram, pela ordem, Doni, Édson Canhão e Deivid. "Nossa maior preocupação, nesse momento, é com o posicionamento no campo, já que são muitas alterações de uma só vez", observou Canhão.