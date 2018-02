Vampeta se firma como líder corintiano O volante Vampeta, que no sábado ajudou a erguer mais uma taça no Corinthians, se firma cada vez como o grande líder do elenco. Depois da saída do colombiano Rincón, em 2000, e o trauma que representou a deserção do meia Ricardinho - que forçou a sua ida para o São Paulo -, o clube estava atrás de um jogador que liderasse o time, dentro e fora de campo. A lacuna finalmente foi preenchida em 2002. Leia mais no Jornal da Tarde