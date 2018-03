Vampeta tenta desfazer mal-estar Uma entrevista do volante Vampeta em Belém ainda deve render futuras dores-de-cabeça para o jogador mesmo depois de seu retorno para São Paulo. Ao ser entrevistado na sexta-feira pela Rádio Clube de Belém, o jogador comentou sobre a paralisação dos atletas do Fluminense por atraso no pagamento dos salários lembrando que havia passado pela mesma situação no Flamengo. Na ocasião, o jogador acabou admitindo o que a maioria dos jogadores costuma negar: que o problema afetou seu desempenho. "O Flamengo era um time que fingia que pagava e eu fingia que jogava." O autor da reportagem, Paulo Fernando, conta que tão logo a conversa foi divulgada, domingo, ele passou a ser procurado por vários representantes de rádios e emissoras de televisão interessadas em uma cópia da entrevista. Após a partida, no entanto, o jogador negou em um programa de televisão da TV Record que teria feito "corpo mole" na época em que jogava no Flamengo porque o clube não cumpria seus compromissos.