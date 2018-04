Vampeta vai 'secar' goianos para escapar já na próxima rodada

Um dos principais ídolos da torcida, o volante Vampeta, que não atuou neste domingo contra o Goiás, festejou o empate obtido no Serra Dourada, resultado que manteve a equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Veja também Felipe pega pênalti e Corinthians empata com o Goiás Vampeta, agora, vai "secar" os goianos para ajudar na luta contra a Série B. "Temos de vencer o Vasco e torcer para eles perderem. Assim, poderemos escapar desse sufoco já na próxima rodada". O Corinthians recebe o Vasco no próximo dia 25, no Pacaembu. Para continuar na elite, o clube terá de vencer o rival e torcer para Goiás, Paraná e Juventude perderem seus jogos. "Quem sabe tudo não se define nesse dia", conta Vampeta. "O importante é que só temos de fazer nossa parte. Não dependemos mais de ninguém."