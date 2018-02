Vampeta vai trocar Vitória pelo Catar Acabou a lua-de-mel entre o volante Vampeta e o Vitória. O jogador anunciou hoje que está negociando sua transferência para uma equipe do Catar. "É uma proposta irrecusável, já comuniquei ao presidente do Vitória (Paulo Carneiro)", disse, sem lembrar das "juras" de amor feitas ao chegar ao clube em fevereiro com seu amigo Edílson. Os dois haviam prometido um título nacional para a equipe baiana e perderam a chance na Copa do Brasil quando o Vitória foi eliminado pelo Flamengo nas semifinais da competição. "Já disse à direção que a minha prioridade é ir para o Catar; não é todo dia que aparece uma proposta dessas para um jogador de 30 anos", justificou o jogador, sem revelar detalhes da proposta, informando que deve viajar para o país árabe até o final de julho. "Estou em fase de negociação, pode ser amanhã, pode ser até o final do mês, só sei que a proposta foi feita e eu aceitei, agora estou aguardando e continuo treinando normalmente no Vitória", concluiu. O amigo do volante, Edílson também vem sendo sondado por várias equipes do Brasil, México, Catar e Japão, mas por enquanto, garante que tudo não passa de "especulação". Ao contrário de Vampeta, Edílson declarou que não pretende deixar "o Vitória na mão no meio de uma competição importante como o Campeonato Brasileiro" e gostaria de cumprir o contrato com o clube baiano até dezembro. Um repórter quis saber de Edílson, então, se ele garantia ficar mesmo no Vitória até o final do ano, mas aí ele "pipocou": "Não posso dizer o que vai acontecer no dia de amanhã".