Vampeta vira novela no Corinthians Negociações entre clubes de futebol tornam-se, a cada dia, algo mais difícil de ser compreendido. Depois de ser considerada certa tanto pela direção do Corinthians quanto do Flamengo, a chegada do volante Vampeta ao Parque São Jorge transformou-se em novo imbróglio. Agora, o clube carioca não aceita a proposta dos paulistas. De acordo com ela, os corintianos pagariam luvas de US$ 300 mil ao atleta. Esse valor poderia ser encarado como quitação da dívida de R$ 580 mil que o Rubro-negro tem com o jogador, referente a quatro meses de salário atrasado. Nesse caso, o time da Gávea não receberia nada - nem mesmo o empréstimo do também volante Rogério. A vantagem, no caso, seria se livrar do alto salário, condição que o Flamengo rechaça. Apesar das dificuldades de última hora, os corintianos ainda esperam pela apresentação do reforço, "o mais rápido possível", em Serra Negra, onde o time realiza a pré-temporada. A expectativa era de realizar a apresentação hoje, mas ficou impossível definir o desfecho. Os cartolas corintianos não revelam, mas nos bastidores o repentino recuo dos cariocas é visto como conseqüência de uma ?guerra? política entre a situação e a oposição flamenguistas. O grupo contrário à gestão de Edmundo Santos Silva teria ficado indignado com as bases da transação, reveladas ontem pela Agência Estado. De acordo com ela, não chegaria nem um centavo aos cofres do clube. Por isso, teriam iniciado uma movimentação para ?melar? o negócio. Só para lembrar, o Flamengo ainda deve US$ 2,25 milhões aos paulistas referentes à compra de Edílson.