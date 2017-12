Vampeta volta a jogar na quarta-feira Sete meses depois de ter sofrido ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Pacaembu, Vampeta enfim retornará ao futebol. O volante deve jogar o segundo tempo contra o Coritiba, quarta-feira, às 21h40, no estádio Couto Pereira. O próprio jogador se pôs à disposição do técnico Juninho depois de participar do coletivo desta segunda-feira. "Já falei com o Juninho e disse que viajo." Foi o quarto coletivo do volante após a cirurgia. Vampeta também participou de alguns rachões e não mostrou nenhum sinal de medo ou receio. Ao contrário: nesta segunda-feira, parecia convencido de que ainda vai ajudar o Corinthians a reencontrar o caminho das vitórias. "Desses seis jogos, comigo em campo, vamos ganhar pelo menos uns três", garantiu. Além do Coritiba, o time enfrentará Goiás, Guarani, Bahia, Paraná e Grêmio. Até o coletivo desta segunda-feira, Juninho contava com Vampeta só a partir da partida contra o Goiás. Mas, percebendo a disposição do jogador, o técnico decidiu relacioná-lo para a viagem a Curitiba. Vampeta vibrou depois da conversa com Juninho. "Sei que o Corinthians não tem mais chance no campeonato, mas, no meu caso, esses últimos jogos serão importantes para eu recuperar a confiança e voltar ainda melhor em 2004", afirmou o jogador. Em seguida, usando o seu tradicional bom humor, brincou: "Faço a bola rolar e quem vai correr por mim é a molecada." Como Juninho não fala com os jornalistas às segundas-feiras, o preparador físico Moraci Santana explicou que Vampeta deve entrar no decorrer da partida, provavelmente no segundo tempo. O volante deve cumprir uma escala progressiva, até recuperar a forma física e o ritmo de jogo.