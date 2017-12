Vampeta volta e fica no banco do Vitória Sem o lateral-direito Pedro, suspenso, o Vitória enfrenta o Internacional neste sábado, no Barradão, em Salvador, pensando em se reabilitar das duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, quando foi derrotado fora de casa por Fluminense e Criciúma. A novidade é o volante Vampeta, que está recuperado de contusão. Mas ele ficará como opção no banco de reservas, pois está fora do time desde o dia 18 de abril. E Carlinhos será o substituto de Pedro na lateral-direita.