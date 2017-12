Van Basten deixa goleador do Holandês fora da Copa Marco Van Basten surpreendeu ao anunciar, neste domingo, a lista dos convocados da seleção holandesa para disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O treinador decidiu cortar da lista o atacante Klaas Jan Huntelaar (Ajax), que foi o artilheiro do campeonato local, com 33 gols. No dia 21 de abril, ele havia chamado 33 atletas para um período de treinamentos. "Huntelaar teve uma boa temporada no Ajax, mas infelizmente não poderemos levar quatro atacantes de frente para a Copa", afirmou Van Basten. "Ele deixou uma boa impressão na semana passada, e é um garoto equilibrado que fará parte da seleção nos próximos anos", completou. Os meias Edgar Davids (Tottenham), Clarence Seedorf (Milan) e o atacante Roy Makaay (Bayern de Munique) também ficaram de fora do grupo. Outro que perdeu vaga foi o zagueiro Barry Opdam, que atuou em oito das últimas nove partidas da seleção. "Opdam é um bom defensor, mas os últimos meses não foram os melhores dele", analisou o ex-jogador. A aposta de Marco Van Basten é o jovem Rafael van der Vaart , do Hamburgo, que tem 23 anos. O meio-campista Philip Cocu e o goleiro Edwin van der Sar são os únicos da lista que já disputaram um Mundial. Ausente da Copa do Mundo de 2002, a Holanda está no Grupo C do Mundial da Alemanha e fará a sua estréia na competição contra a Sérvia e Montenegro, no dia 11 de junho, em Leipzig. Os outros membros da chave são Argentina e Costa do Marfim. Confira a lista dos convocados: Goleiros Edwin van der Sar (Manchester United-ING) Maarten Stekelenburg (Ajax) Henk Timmer (AZ Alkmaar) Defensores Khalid Boulahrouz (Hamburgo-ALE) Giovanni van Bronckhorst (Barcelona-ESP) Tim de Cler (AZ Alkmaar) Kew Jaliens (AZ Alkmaar) Jan Kromkamp (Liverpool-ING) Joris Mathijsen (AZ Alkmaar) Andre Ooijer (PSV Eindhoven) Johnny Heitinga (Ajax) Meio-campistas Mark van Bommel (Barcelona-ESP) Phillip Cocu (PSV Eindhoven) Denny Landzaat (AZ Alkmaar) Hedwiges Maduro (Ajax) Wesley Sneijder (Ajax) Rafael van der Vaart (Hamburgo-ALE) Atacantes Ryan Babel (Ajax) Dirk Kuijt (Feyenoord) Ruud van Nistelrooy (Manchester United-ING) Robin van Persie (Arsenal-ING) Arjen Robben (Chelsea-ING) Jan Vennegoor (PSV Eindhoven)