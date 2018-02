Van Basten deixará seleção holandesa após Eurocopa O técnico da Holanda, Marco van Basten, deixará o cargo depois da Eurocopa de 2008, informou a federação holandesa de futebol na terça-feira. Van Basten e seu auxiliar John van't Schip não acertaram a renovação de seus contratos, que terminam em 30 de junho. "Depois da Copa do Mundo do ano passado, consideramos a Eurocopa um novo desafio e, após quatro anos, é hora de trabalhar em um novo ambiente", disse Van Basten, segundo comunicado da federação holandesa (KNVB). "John e eu não temos idéia do que o futuro nos trará, mas era nosso dever informar a KNVB, um bom empregador, em tempo." Van Basten substituiu Dick Advocaat em julho de 2004 e comandou a Holanda numa campanha invicta nas eliminatórias para o Mundial da Alemanha, onde a equipe foi eliminada por Portugal.