Van Basten diz que espera mais do atacante Van Nistelrooy O técnico da Holanda, Marco van Basten, disse nesta quinta-feira que espera mais de Ruud van Nistelrooy. "Talvez seja melhor começar o próximo jogo, contra Portugal, com Dirk Kuyt em seu lugar. Mas ainda não tomei uma decisão", afirmou o treinador à agência de notícias holandesa ANP. "Rudd deve dar mais à equipe, embora continue sendo um elemento importante do grupo", acrescentou. Van Nistelrooy marcou apenas um gol nos três jogos da Holanda na primeira fase, contra a Costa do Marfim. Ele foi titular em todas as partidas da primeira fase, mas foi substituído nas três ocasiões "porque não foi bom o suficiente". Holanda e Portugal se enfrentam no próximo domingo, em Nuremberg, pelas oitavas-de-final.