Van Basten diz que terá time completo contra a Sérvia O técnico da Holanda, Marco van Basten, disse nesta quinta-feira que deve ter todos os seus jogadores à disposição para a partida de domingo, contra Sérvia e Montenegro, em Leipzig, inclusive o volante Wesley Snejder e o meia Philip Cocu, que se recuperam de lesões mais graves - os dois treinaram separados dos demais jogadores na manhã desta quinta-feira, diante de 13 mil torcedores. A situação de Rafael van der Vaart e Giovanni van Bronckhorst é mais tranqüila. Os dois já haviam treinado normalmente na quarta-feira e voltaram a fazê-lo. "Van der Vaart foi bem, e Sneijder teve ótima evolução", afirmou Van Basten, que deixou dois jogadores de plantão, os meias Nigel de Jong e Stijn Schaars, ambos da seleção sub-21, para o caso de precisar trocar alguém entre os 23 convocados. "Nesta sexta-feira vou tomar a decisão definitiva", disse o técnico, que pode esperar até sábado para alterar a lista. Van Basten ressaltou a necessidade de fortalecer o ataque de sua equipe diante dos sérvios, que terminaram as Eliminatórias invictos e com apenas um gol sofrido. "Vai ser difícil batê-los, mas tenho meu time definido e só novas contusões podem alterá-lo", explicou o técnico, que pretende manter o time no 4-3-3, com: Van der Sar; Krimkamp, Ooijer, Mathijsen e Van Bronckhorst; Snejder, Van Bommel e Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy e Robben. Van der Vaart é a primeira opção para a ausência de Cocu. A seleção, de modo geral, gostou da grande presença de público no treino. "É um sinal de que as pessoas estão entusiasmadas conosco", disse Van Basten. "Felizmente apresentamos a eles um bom treino", completou o goleiro Van der Sar.