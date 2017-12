Van Basten garante presença de Van der Vaart na Copa O técnico da Holanda, Marco van Basten, disse nesta terça-feira que não tem nenhuma dúvida sobre a presença do meia Rafael van der Vaart na Copa do Mundo. Ele deixou o treino de segunda com uma leve contusão no tornozelo, depois de levar uma bolada. "Não me preocupo, sei que ele estará em forma daqui a alguns dias", disse Van Basten. Van der Vaart, que joga no Hamburgo, da Alemanha, operou recente o tornozelo e já havia sido poupado, no último sábado, do amistoso contra Camarões, que a Holanda venceu por 1 a 0. A semana passada, o jogador já havia sentido dores no local, durante o período de treinos na Suíça. "Foi só uma irritação", disse o técnico. Van Basten, no entanto, deve deixar o jogador mais uma vez de fora, no amistoso desta quinta-feira, contra o México, em Eindhoven. Se estiver bem, o camisa 10 da Holanda volta ao time contra a Austrália, domingo, em Roterdã. A Holanda estréia no Grupo C do Mundial no dia 11 de junho, em Leipzig, contra Sérvia e Montenegro.