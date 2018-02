Van Basten vai enfrentar a Itália Um dos jogadores que mais brilharam no futebol italiano no final da década de 80 e início da de 90 reencontrará a Itália em novembro. O holandês Marco Van Basten, que foi centrovante do Milan, hoje dirige a seleção do seu país. E dia 12 enfrentará a Itália num amistoso em Amsterdã. ?Será um teste fundamental para uma equipe em ascensão como a minha. A Itália é sempre um adversário duro, que marca muito bem. Para os nossos jogadores, que são muito jovens, será uma ótima experiência?, diz o técnico. Van Basten tem contrato com a Federação Holandesa até o final da Eurocopa de 2008, que será disputada na Áustria e na Suíça, mas o rumor na Holanda é de que ele deixará o cargo depois do Mundial. E uma possibilidade é voltar para a Itália e assumir o comando do Milan.