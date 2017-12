Van Basten vai poupar jogadores na partida com a Argentina O técnico da seleção da Holanda, Marco van Basten, disse nesta segunda-feira que é indiferente terminar o grupo na primeira ou na segunda colocação e que ele não tem preferências com relação ao futuro adversário nas oitavas-de-final. Sua única certeza: vai poupar jogadores na partida desta quarta, contra a Argentina, em Frankfurt, para evitar acumulação de cartões amarelos. A Holanda tem seis jogadores que receberam cartões amarelos nas partidas contra Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim: Arjen Robben, Joris Mathijsen, Gio van Bronckhorst, Johnny Heitinga, Mark van Bommel e Khalid Boulahrouz. Além disso, Van Basten tem dois atletas com problemas físicos: o zagueiro Heitinga e o meia Phillip Cocu. "Ainda não defini quem vai jogar, mas o certo é que não vou arriscar", afirmou Van Basten. "Não se ganha nada por terminar o grupo em primeiro. Assim, prefiro ter toda a equipe disponível para as oitavas-de-final". Os holandeses treinaram, nesta segunda, a portas fechadas - medida que Van Basten adota sempre na antevéspera de cada partida. Holanda e Argentina lideram o grupo C, com seis pontos, sendo que a equipe sul-americana tem melhor saldo de gols e joga pelo empate para terminar na primeira colocação.