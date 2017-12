Van Bommel e Mathijsen voltam a treinar na Holanda Depois de terem sido substituídos por problemas físicos durante a vitória por 1 a 1 sobre a Sérvia e Montenegro, na estréia na Copa do Mundo, o volante Mark van Bommel e o zagueiro Joris Mathijsen treinaram normalmente nesta terça-feira, junto com o restante do grupo da Holanda. Com isto, os dois jogadores deverão estar à disposição do técnico Marco van Basten para a partida contra a Costa do Marfim, na próxima sexta-feira, em Stuttgart, pela segunda rodada do Grupo C. "Ainda sinto algumas dores na perna porque levei uma pancada na parte externa, mas em dois ou três dias estarei no melhor da minha forma", prometeu Van Bommel, tranqüilizando a torcida holandesa. Além dos dois jogadores, o forte calor na Alemanha também foi fonte de preocupação para Van Basten. O técnico havia programado dois períodos de treinos, mas trabalhou apenas pela manhã, quando promoveu um mini coletivo e corridas leves em volta do gramado.