Van Bommel é multado e cumpre suspensão só daqui a 1 ano O meia holandês Marc van Bommel, do Bayern de Munique, foi multado pela Uefa em 6.200 euros (cerca de R$ 17 mil) por mandar uma "banana" para as tribunas do Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, depois de marcar o segundo gol de sua equipe na derrota por 3 a 2 para o Real Madrid, na semana passada, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O gol, nos minutos finais da partida, deixou o Bayern em situação confortável - avança para as quartas-de-final com uma vitória por 1 a 0. Mas a comemoração de Van Bommel virou polêmica na Espanha. O jogador se desculpou e disse que foi insultado por um rival do Real, por causa de sua passagem pelo Barcelona, encerrada no ano passado. A Uefa, no entanto, não aceitou a justificativa e, além da multa, aplicou uma punição inusitada: Van Bommel está suspenso por um jogo, mas só terá de cumprir essa pena daqui a um ano. Por isso, está liberado para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, dia 7, em Munique. Van Bommel, de 29 anos, também terá de se colocar "à disposição da Uefa" para promover o "fair play" em um campeonato de juvenis neste ano, informou a entidade em seu site oficial.