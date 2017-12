Van der Sar vai bater recorde de partidas pela Holanda Neste domingo, na partida diante de Portugal, em Nuremberg, o goleiro da Holanda, Edwin van der Sar, vai se tornar o jogador que mais vezes vestiu a camisa de seu país. Com 113 atuações, o arqueiro, de 36 anos, vai superar Franck de Boer, que até o início da Copa era o recordista, com 112 jogos pela seleção holandesa. Van der Sar fez seu primeiro jogo pela Holanda em junho de 1985, na derrota de sua seleção para a Bielo-Rússia por 1 a 0. Ele disputou três Eurocopas (1996, 2000 e 2004) e três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006). Somente três jogadores da Holanda conseguiram superar a marca de 100 jogos pela seleção. Além do goleiro Van der Sar e do zagueiro De Boer (já aposentado), o meia Phillip Cocu faz parte do clube dos ´centenários´. No domingo, contra a seleção portuguesa, o jogador do PSV Eindhoven vai disputar sua partida de número 101 com a camisa laranja.