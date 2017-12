Van der Vaart sofre nova lesão e preocupa Holanda O meia Van der Vaart sofreu nesta segunda-feira uma nova lesão no tornozelo durante um treino da seleção holandesa em Amsterdã. Ele operou o local recentemente e vêm realizando uma preparação diferente dos companheiros. A contusão preocupa o técnico Marco Van Basten. "É óbvio que seu tornozelo não está bem e temos que avaliar a seriedade da lesão", afirmou. Os médicos da seleção deverão esperar por alguns dias para definir se haverá necessidade de corte. Van der Vaart, que atua no Hamburgo, da Alemanha, já foi poupado do amistoso do último sábado, diante de Camarões (vitória por 1 a 0 ) e deve ser novamente descartado da partida contra o México, nesta quinta-feira. A Holanda está no Grupo C do Mundial, ao lado de Argentina, Sérvia e Montenegro e Costa do Marfim.