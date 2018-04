Van Gaal admite: 'Vaga na Liga dos Campeões é a prioridade do United'

A Copa da Inglaterra poderia significar um troféu em sua primeira temporada no comando do Manchester United, mas para Louis van Gaal a prioridade da equipe é se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester United não vence a competição mais antiga da história do futebol desde 2004 e recebe na próxima segunda-feira o atual campeão Arsenal em partida das quartas de final, esperando dar mais um passo em direção àquela que pode ser a 12ª conquista, recorde entre os clubes ingleses.

Mas o foco da equipe de Van Gaal é garantir vaga na competição de elite da Europa, especialmente depois que o United foi ausência marcante na atual edição do torneio após sua pior campanha na história recente da Premier League, acabando a última temporada apenas na sétima colocação.

O treinador holandês, que assumiu o time de Old Trafford após uma temporada calamitosa, afirma que seus jogadores devem tratar a Copa da Inglaterra como um "bônus" e se concentrar em terminar o Campeonato Inglês entre os quatro primeiros a fim de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. "Eu sempre quero conquistar todos os objetivos traçados. E o objetivo que temos traçado agora é o top 4", disse Van Gaal.

"Um título seria fantástico. Quando você ganha a Copa da Inglaterra você não se classifica para a Liga dos Campeões da Europa, o que é importante para o clube, mas você tem o título. Então para os jogadores é fantástico, para o treinador também, mas o nosso objetivo é alcançar em nosso primeiro ano juntos essa vaga na Liga dos Campeões."

O United está em quarto no Inglês a 10 jogos do fim, e a 10 pontos do líder Chelsea e a um do terceiro colocado Arsenal, cujo próprio treinador Arsene Wenger uma vez disse que "nosso primeiro troféu é terminar no top 4". E Van Gaal concorda: "Eu acho que para um clube a Liga dos Campeões é o nível máximo e é por isso que ele disse isso".

O holandês pode ter seus olhos voltados para o futebol europeu em vez de se concentrar em troféus domésticos, mas afirma que é importante que seu time vença o Arsenal em Old Trafford, pois isso pode influenciar nos jogos seguintes do restante da temporada.

"Toda partida que você joga tem uma influência na próxima. Estamos nessa corrida frenética na Premier League e o clube que vencer a partida da Copa da Inglaterra terá um clima ótimo para as partidas seguintes", explicou Van Gaal. "Uma derrota pode trazer um grande estrago, mas você também pode reagir."