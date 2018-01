Van Gaal confirma saída do Barça O técnico holandês Louis van Gaal não resistiu à pressão pela má campanha e confirmou na manhã desta terça-feira que está mesmo deixando o Barcelona. Em entrevista coletiva, o treinador disse que chegou a um acordo para a rescisão do contrato, que só terminaria em junho de 2005. ?Depois de avaliar o desempenho do time e de conversar com o presidente Joan Gaspart, decidimos que o melhor seria deixar o clube?, disse Van Gaal. A saída havia sido decidida na noite de segunda-feira, mas havia um impasse quanto ao pagamento da multa rescisória, de aproximadamente U$ 3,9 milhões. O treinador não informou as bases do acordo. Van Gaal enfrentava uma pressão muito forte de torcedores e de grande parte da imprensa por conta da péssima campanha do time no Campeonato Espanhol. Com a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, o time caiu para a 12ª colocação no Campeonato Espanhol, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Joan Gaspart anunciou ainda que o diretor de esportes do clube, Carles Rexach, poderá assumir o cargo interinamente, até que o substituto seja escolhido. Esta é a segunda passagem de Van Gaal pelo Barça. Na primeira, entre 97 e 200, ele foi muito bem ao conquistar o título espanhol por duas vezes. Na sua volta ao clube, se desentendeu com o atacante Rivaldo. Contrariado, o brasileiro se transferiu para o Milan.