Van Gaal entra em atrito com Riquelme O argentino Juan Riquelme está tendo sérios problemas com o técnico do Barcelona, o holandês Louis van Gaal. O treinador mostra-se contrariado por saber que o jogador é visto com freqüência nas noites agitadas de Barcelona. Na verdade, Van Gaal era contrário à sua contratação e até hoje ele não iniciou uma única partida como titular. Segundo amigos, o craque sente a falta da mulher e dos filhos, que ficaram em Buenos Aires.