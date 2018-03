Van Gaal espera ansioso por Rivaldo O técnico holandês Louis van Gaal parece disposto a conviver em paz com Rivaldo no Barcelona. Em entrevista coletiva dada nesta quarta, fez muitos elogios ao brasileiro e deixou claro que ele será fundamental em seu esquema. ?Vi um Rivaldo muito motivado durante o Mundial e espero que ele mostre a mesma motivação no Barcelona, porque é jogador muito importante para nós?, afirmou o treinador. Na primeira passagem de Van Gaal pelo Barça, ele e Rivaldo tiveram vários desentendimentos por causa da insistência do treinador em utilizar o brasileiro como ponta-esquerda ? Rivaldo queria mais liberdade para poder jogar pelo meio. Desta vez, Van Gaal acredita que não haverá problema. ?Ouvi Rivaldo dizer que jogará onde for determinado e isso me deixa muito feliz. É fantástico que o Barcelona tenha um campeão do mundo em seu elenco.? Mas é bom Rivaldo se preparar para a possibilidade de o treinador lhe pedir para jogar novamente como ponta-esquerda. Quando um repórter perguntou a Van Gaal se ainda falta algum jogador para completar o elenco, ele respondeu: ?Precisamos de alguém para jogar pela extrema direita. Para o lado esquerdo estamos bem cobertos, porque contamos com Rivaldo, Cocu, Thiago Motta e Overmars.? Apesar dos elogios de Van Gaal a Rivaldo, não é certo que o pentacampeão jogará pelo Barcelona na próxima temporada. Seu contrato terminará em junho de 2003 e, se não for vendido até lá, estará livre para ir embora sem que o clube receba nada. Rivaldo já disse que pretende ficar até o final do contrato e que não há a menor hipótese de negociar a renovação antes de 2003. Nesta quarta, o presidente Joan Gaspart deixou no ar a possibilidade de negociar agora o brasileiro. ?Rivaldo ainda tem contrato conosco, mas tudo é possível. Ele pode ficar ou pode ir embora.? A declaração de Gaspart reacendeu o interesse da Lazio em contratar Rivaldo. ?Precisamos conversar com ele para saber se tem interesse em jogar aqui. Se ele tiver, tentaremos contratá-lo?, afirmou o presidente Sergio Cragnotti. Excesso de ?estrangeiros? - Além da situação contratual, outro fator pode ?empurrar? Rivaldo para fora do Barcelona: com a contratação do argentino Riquelme, o clube passou a ter cinco jogadores extra-comunitários (os brasileiros Rivaldo, Fábio Rochemback e Geovanni e o argentino Saviola são os outros). Como o regulamento só permite que quatro sejam inscritos no Campeonato Espanhol e três entrem em campo ao mesmo tempo, um deles não será aproveitado na temporada. A tendência é que Riquelme seja emprestado ? não para um clube espanhol ?, mas pode ser que ele fique e Rivaldo saia para o Barcelona fazer dinheiro. Van Gaal elogiou a contratação do meia argentino, principalmente porque o Barça pagou pouco por ele (US$ 11,5 milhões, sendo metade agora e metade daqui a um ano), mas afirmou que aceitaria abrir mão dele para a próxima temporada. ?Não gostaria de perder Riquelme porque ele é um jogador de muita qualidade, mas se não solucionarmos a questão dos extra-comunitários estaremos de mãos abertas para cedê-lo a outro clube por um ano.?