Louis Van Gaal não aparece para treinar o Manchester United

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, não apareceu no centro de treinamento do clube neste domingo para comandar a atividade após a derrota dos "Diabos Vermelhos" contra o Stoke City, por 2 a 0, o terceiro revés consecutivo da equipe no Campeonato Inglês.

Na véspera da partida contra o Chelsea, quem orientou os jogadores foi o auxiliar técnico e ex-jogador Ryan Giggs, segundo informações da Sky Sports. A ausência de Van Gaal aumentou os rumores sobre sua demissão, especulada na última semana pela imprensa local.

As declarações de Van Gaal após a derrota para o Stoke reforçaram ainda mais as especulações sobre sua saída. "Não é preciso que o clube me demita. Também posso me demitir", disse o treinador holandês, quase em tom de despedida depois do novo tropeço.

Em sua primeira temporada no comando do clube, o United terminou na quarta posição do Campeonato Inglês. Atualmente, o clube ocupa a sexta posição na tabela após 18 jogos disputados. Além disso, acabou eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os "Diabos Vermelhos" tem oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas na competição, e estão nove pontos atrás do líder Leicester.