Van Gaal volta a desdenhar de Rivaldo Louis Van Gaal tem tudo para ser escolhido como o mais chato personagem do futebol. O treinador que não conseguiu classificar a Holanda para a Copa de 2002 voltou a demonstrar neste domingo o tamanho da sua dor de cotovelo em relação a Rivaldo. Em entrevista a uma emissora de rádio espanhola, o técnico teve a coragem de afirmar que, fora do Barcelona e de sua orientação, o vice-artilheiro do Mundial "não conquistou nada na carreira". A presunção de Van Gaal é desmedida. O holandês foi responsável pela saída de Rivaldo do Barça, logo após a conquista do pentacampeonato mundial, e parece inconformado com o fato de seu desafeto ter ido para um time de ponta como o Milan. Na conversa com jornalistas da Rádio Com, de Barcelona, ele nem corou ao lembrar que o meia-atacante foi vitorioso ?apenas? no clube catalão. "Ele foi eleito melhor do mundo (em 99) em minha primeira passagem pelo Barcelona, nem antes nem depois", avisou. Com isso, ignorou os títulos paulista (96) e brasileiro (94) com o Palmeiras e foi acometido de amnésia, ao desconsiderar a recente campanha do Brasil na Copa da Ásia e dos 5 gols marcados por um atleta que ele considera só razoável. Van Gaal decidiu partir para o ataque, depois de ler declarações de Rivaldo, no jornal La Gazzetta dello Sport. No jornal italiano, o ídolo lamentava a saída do Barcelona, culpava o treinador pelo rompimento e ainda o provocava. "Van Gaal pretende brilhar mais do que os jogadores", afirmou. "Além disso, não é aberto ao diálogo." O holandês disse que ?até? aceita críticas, "desde que tenham fundamento?.