Van Nilsterooy marca e United ganha Um gol do atacante holandês Van Nilsterooy garantiu neste sábado a segunda vitória do Manchester United em dois jogos disputados pela temporada 2005/06. Com o 1 a 0 sobre o Aston Villa, em casa, o United já soma seis pontos. A liderança, porém, depende dos outros jogos da rodada, que serão disputados neste sábado e no domingo.