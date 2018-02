Van Nistelrooy está próximo de renovação com Real Madrid O atacante do Real Madrid Ruud van Nistelrooy deve receber uma proposta de renovação do seu contrato devido ao excelente retrospecto de gols marcados. "Vamos acertar uma renovação contratual nos próximos dias, porque isso foi o que eu prometi a ele e porque é o que ele merece", disse o presidente do Real, Ramon Calderón, à rádio Onda Madrid. "Jogadores como ele merecem ser recompensados tanto por suas atuações como pelo comportamento. Ele é um jogador e uma pessoa extraordinária, e seria ótimo se ele encerrasse a temporada como artilheiro ao lado de Raúl (capitão do Real)." O holandês Van Nistelrooy, cujo contrato termina em 2009, marcou 25 gols em sua primeira temporada no clube e ajudou a equipe a conquistar, este ano, seu primeiro título após quatro temporadas. O atacante de 31 anos, ex-Manchester United, já marcou oito gols nesta temporada, ajudando o clube a assumir a ponta da tabela, quatro pontos à frente do arqui-rival Barcelona. Calderón disse que está tão contente com seu time que não tem mais a obsessão de contratar o meia brasileira Kaká, do Milan, eleito pela Fifa esta semana o melhor jogador do mundo em 2007. "Pode parecer algo arrogante de se dizer, mas nós temos um time muito forte que talvez não houvesse espaço para Kaká", disse ele. "Nós temos um elenco capaz de conquistar qualquer coisa. Ninguém vai deixar o clube e nem nós vamos assinar com ninguém durante a janela de transferências (em janeiro). Nosso elenco está absolutamente completo, e é um dos melhores da Europa." Calderón havia prometido contratar Kaká para o Real Madrid durante sua campanha para a presidência do Real Madrid, no ano passado. (Reportagem de Simon Baskett)